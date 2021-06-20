Як розповів член ради директорів Української асоціації виробників картоплі Сергій Рибалко, мережі супермаркетів закуповують великі партії картоплі за кордоном, де її ціна становить 25-30 гривень.

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Відповідно, до того, як ці великі партії не продадуть, дешева українська продукція не може потрапити на прилавки супермаркетів.

Маючи якісний український товар, ми експортуємо його в Білорусь, а от доправити на власні ринки не можемо. Цінник вітчизняної картоплі, яка все ж потрапила на полиці, вимушено високий, оскільки залишається нерозпроданим завезений продукт, – сказав він.

Також експерт додав, що на період збирання картоплі Молдова та Білорусь обмежують ввезення з-за кордону. В українських виробників немає можливості експортувати свою продукцію, тому вони фактично замкнені на власному ринку.

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