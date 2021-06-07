Цього року фермери регіону Утамайлі зробили досить цікаве відкриття. Після безперервних експериментів вони вивели кавуни чорного кольору, які не мають кісточок.

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Новий кавун не росте на звичайному городі та потребує особливих умов.

Ми вперше вивели новий сорт кавуна Style. Вирощується він в теплицях, які побудовані на богарних землях та призначені для експорту. Урожай унікальних кавунів готовий вже в травні, – зазначив фермер Улугбек Джуманазаров.

Зараз місцеві агровиробники освоюють додаткові богарні землі району, щоб в рази збільшити обсяги виробництва сільськогосподарської і баштанної продукції.

Цього року задоволення посмакувати черешнею буде не з дешевих. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Українська черешня може стати найдорожчою у світі".