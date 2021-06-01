Для виробників ріпаку такою зручною та ефективною системою є Clearfield® – це унікальне комбінація гербіциду Нопасаран® і високоврожайних гібридів ріпаку, стійких до цього гербіциду. Таких, наприклад, як ІНВ1166 КЛ та ІНВ1177 КЛ, що представлені у насіннєвому портфоліо BASF у КЛ-сегменті як "сильний гравець" і "зірка" відповідно. Важливий момент: стійкість цих гібридів отримано традиційним способом селекції – без використання методів генної інженерії.

Зверніть увагу! Нові гібриди озимого ріпаку як запорука високого врожаю

Ключовий "гравець" захисту у системі Clearfield® – Нопасаран®, який контролює широкий спектр бур’янів у посівах ріпаку. Однократне внесення Нопасаран® (з прилипачем Метолат) не лише знищує пророслі до моменту обробки бур’яни, але й створює ґрунтовий гербіцидний екран, який надійно стримує подальші хвилі бур’янів.



Гібрили озимого ріпаку ІНВ1166 КЛ та ІНВ1177 КЛ / Інфографіка BASF

Система Clearfield® дозволяє досягати гарних результатів навіть у складних умовах – на ґрунтах із високим вмістом органічних речовин, на кам’янистих ґрунтах, а також при нестачі вологи. Clearfield® суттєво полегшує аграріям боротьбу з бур’янами, оскільки зменшує кількість гербіцидних обробок.

Тепер детальніше про переваги "гравців" системи Clearfield®.

Стоп бур’ян! Тільки ріпак!

Переваги препарату:

Підвищення врожайності (завдяки високій ефективності в боротьбі з усіма однорічними бур’янами).

Покращення якості насіння ріпаку (контроль бур’янів, які впливають на вміст глюкозинолатів та домішок).

Зручність і простота застосування (одна обробка після сходів, гнучкість у строках).

Сильний гравець у КЛ-сегменті



Переваги гібриду:

Висока врожайність і морозостійкість

Підвищена стійкість до фомозу завдяки наявності гена Rlm7

Добра стійкість до вилягання

Високий вміст олії

Добра стійкість до розтріскування стручків



Урожайність гібрида ІНВ1166 КЛ / Інфографіка BASF

Зірка в КЛ-сегменті!

Переваги гібриду:

Високі та стабільні показники врожайності в КЛ-регіонах

Висока зимостійкість, посухостійкість

Високі врожаї та стійкість до вилягання

Толерантність до хвороб

Стійкість до розтріскування стручків



​Урожайність гібрида ІНВ1177 КЛ / Інфографіка BASF

Норми – це дуже важливо!

Щоб гібриди ріпаку показали оптимальну врожайність, аграрії повинні чітко дотримуватися рекомендованих норм висіву.

Посів ріпаку має проводитися на глибину 2,5 – 3 сантиметри, середня норма висіву для сучасних гібридів – 350 – 550 схожих насінин на гектар, залежно від рівня підготовки ґрунту та строків сівби. Збільшення норми може призвести до загущення посівів і, як наслідок, витягування точки росту рослин і зниження їхньої зимостійкості. Тоді виникають умови для розвитку хвороб і вилягання посівів, що зрештою негативно вплине на врожайність.

Найоптимальніше провести посів озимого ріпаку за 105 – 110 днів до входження рослин у період спокою (коли впродовж 5 днів температура опускається нижче позначки -2 градуси). До настання цього періоду рослина повинна сформувати 8 – 10 листків і мати діаметр кореневої шийки приблизно 8 – 10 міліметрів.

Після перезимівлі треба обстежити посіви ріпаку, щоб визначити подальші технологічні методи вирощування.



Clearfield® – система захисту озимого ріпаку / Інфографіка BASF

Удобрення – запорука високого врожаю

Повноцінне забезпечення ріпаку поживними речовинами – ще один дуже важливий елемент виробництва.

Внесення азотних добрив проводять двома етапами. Перший – восени, вноситься 1/4 –1/3 від річної кількості. Другий – весною (3/4 – 2/3 від річної норми), внесення проводять у мерзлоталий ґрунт до початку відновлення вегетації.

Фосфорно-калійні добрива слід внести восени, до сівби та під час посіву. 2/3 частини добрив вносять під час основного обробітку ґрунту, а решту – під час сівби. Внесення фосфору сприяє формуванню потужної кореневої системи та кращій перезимівлі рослин. Калійні добрива сприяють підвищенню врожаю шляхом збільшення кількості насіння в стручку та підвищення його якості.

Велике значення у формуванні сталих урожаїв ріпаку відіграє внесення мікроелементів упродовж вегетації. Найважливішу роль тут відіграють бор, марганець, сірка і молібден.

Детальна інформація про насіння озимого ріпаку і – на офіційному сайті BASF.