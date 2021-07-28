Дефіцит молока в Україні планують перекрити промисловими господарствами

Господарства населення щороку постачають на ринок все менше молока. Для забезпечення потреб необхідно нарощувати потужність промислових комплексів.

З початку 2021 року на переробні підприємства надійшло 1,6 мільйона тонн молока. Це на 11,8% менше минулорічного показника за аналогічний період.

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Більшу частину сировини – 77,7% – підприємствам забезпечили промислові господарства, загальна частка яких щоразу зростає. Частка молока якості екстра виросла до 40%.

Населення у 2021 році змогло забезпечити 22,3% молока базової жирності. Молока ґатунків вищий та екстра вони майже не постачали.

Експерти прогнозують, що в подальшому частка господарств населення на ринку молока продовжить падіння, тому варто акцентувати увагу на створення умов розвитку для промислових підприємств, які виготовляють молоко. Якщо цього не робити, то перекривати дефіцит доведеться за рахунок імпорту.

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