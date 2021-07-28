Вже цього тижня ціна баштанних культур почне суттєве зниження. Активний сезон розпочався 15 липня, тому з кожним днем ціна кавунів та динь почне падати.

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18 липня кавун з поля продавали по 8 гривень/кілограм, диню – по 10 гривень/кілограм. А вже 20 липня ціна на кавун становила вже 6,5 гривень/кілограм, а на диню – 4 гривні/кілограм. Така динаміка може дуже потішити покупців.

Ціни будуть коливатися до другої половини серпня. З 20 серпня на ринку з’явиться український кавун, який вирощували без поливу.

Українські робітники у Польщі постраждали через дешеву лохину. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Дешева лохина у Польщі позбавила роботи українських заробітчан".