Деградація ґрунтів в Україні може стати незворотною

Згідно з даними науково-дослідних установ, у зоні південного Степу потреба поживних речовин, що має достатньою мірою забезпечити генетичний потенціал продуктивності польових культур, становить у середньому 150-220 кілограм/гектар діючої речовини. Фактичне повернення до ґрунту за рахунок макро- та мікродобрив у 3,5-6,5 разів менша від оптимального рівня.

В землеробстві регіону проявляється ситуація, коли основна частина валових зборів урожаю рослинництва забезпечується переважно за рахунок природних запасів гумусу та поживних речовин, що акумулювалися впродовж тисячоліть.

Цікаво "Золоті" жуки, які виглядають як коштовність: неймовірні фото, відео

Впродовж кількох десятків років це приведе до того, що процес деградації ґрунту може набути характеру незворотності.

З кожною тонною зібраного основного та побічного урожаю окремими рослинами мінеральні речовини виносяться з ґрунту по-різному. Найбільший рівень виносу основних елементів живлення спостережено у соняшника – 60 кілограм N, 26 кілограм Р, 186 кілограм К.

Американці можуть вирощувати екологічний пластик. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24