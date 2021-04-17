Те, що виглядає як маленька коштовність, насправді є жуком "золота черепаха". Ця дивовижна комаха мешкає у Південно-Східній Азії і є далеким родичем колорадського жука.

Назва цього жучка з'явилася через приголомшливу схожість з черепахою, адже вони також мають панцир золотистого кольору, який частково прозорий. Ця захисна оболонка огортає тіло комахи і навіть виходить за його межі. Під нею також ховаються крила.

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Цього особливого жука можна зустріти в Китаї, М’янмі, Таїланді чи Камбоджі. Це лише деякі з місць, де вам може пощастити побачити його золотий відблиск на зеленому листі.

Про жуків "золота черепаха"

Золотисті жуки харчуються листям рослин з сімейства берізкових. Ці комахи рідко бувають настільки численними, щоб завдавати серйозної шкоди природі. Найчастіше сліди їхньої життєдіяльності можна помітити за численними дірками на листках. Але ви, швидше за все, знайдете їх з тильної сторони рослини, бо вони воліють бути прихованими.



Жуки "золота черепаха" / Фото My Modern Met



Комахи мають золотистий панцир / Фото My Modern Met

Дорослі комахи відкладають яйця на кормових рослинах цілими зв'язками в середньому по 20 штук в кожній. Личинки з'являються через 10 днів і вже через 2 – 3 тижні готові до метаморфози.

"Золоті черепахи" мають багато природних ворогів. Серед них – представники двокрилих, а також хижі жуки, клопи та інші комахи.



Жуки "золота черепаха" виглядають як коштовність / Фото My Modern Met



Жуки "золота черепаха" харчуються листям / Фото My Modern Met

Здатні змінювати колір

"Золоті черепахи" також мають здатність змінювати колір в будь-який час, коли їм це необхідно. Така зміна відбувається завдяки мікроскопічним клапанам, які регулюють рівень вологості під їхнім панциром.



Жуки "золота черепаха" здатні змінювати колір / Фото My Modern Met