Що ми очікуємо?

Завдяки частковій компенсації зупинимо зростання цін на ці види зернових.

Попереджуємо скорочення посівних площ.

Робимо виробництво цих культур рентабельним.

Зверніть увагу! Фермери отримають кредити під гарантії держави, – рішення Кабміну

Для прозорості механізмів розподілу дотацій аграріям Мінагрополітики розробило проєкт Порядку використання коштів. Наразі цей Порядок знаходиться на затвердженні в уряді. Одразу після прийняття розпочинаємо збір заявок від аграріїв.

Що варто знати виробникам, які мають намір подати заявку:

Субсидія надається сільськогосподарським товаровиробникам – юридичним особам, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності. Також це можуть бути ФОПи, які:

не мають порушених справ про банкрутство;

не перебувають в стадії ліквідації;

не мають прострочену заборгованість по податках більш як шість місяців.

Субсидії надаються безповоротно у розрахунку на один гектар оброблюваних угідь, де вирощувались гречка, жито, просо та овес (за виключенням післяукісних культур).

Розмір субсидії – до 5000 гривень на 1 гектар, але не більше 300 гектарів оброблюваних угідь одним заявником.

Отримувач зобов’язаний подати інформацію про всіх пов’язаних із ним осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами цієї субсидії.

Види культур, які субсидуються у поточному році, затверджені наказом Мінагрополітики.

Заявники мають подати до 15 жовтня в обласні комісії у такі документи у паперовому вигляді:

заявку на отримання субсидії;

довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;

письмове зобов’язання повернути кошти в разі встановлення факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

акт про висів насіння;

заключний звіт про підсумки сівби під урожай поточного року (форма №4 с/г);

акт про збір врожаю.

Після опрацювання матеріалів обласними комісіями та Мінагрополітики облдержадміністрації спрямовують кошти на рахунки отримувачів. Виплати будуть здійснені вже цього року.

Найважливіші коментарі очільника Мінагрополітики Романа Лещенка читайте тут.