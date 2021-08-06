Що ми очікуємо?
- Завдяки частковій компенсації зупинимо зростання цін на ці види зернових.
- Попереджуємо скорочення посівних площ.
- Робимо виробництво цих культур рентабельним.
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Для прозорості механізмів розподілу дотацій аграріям Мінагрополітики розробило проєкт Порядку використання коштів. Наразі цей Порядок знаходиться на затвердженні в уряді. Одразу після прийняття розпочинаємо збір заявок від аграріїв.
Що варто знати виробникам, які мають намір подати заявку:
- Субсидія надається сільськогосподарським товаровиробникам – юридичним особам, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності. Також це можуть бути ФОПи, які:
- не мають порушених справ про банкрутство;
- не перебувають в стадії ліквідації;
- не мають прострочену заборгованість по податках більш як шість місяців.
- Субсидії надаються безповоротно у розрахунку на один гектар оброблюваних угідь, де вирощувались гречка, жито, просо та овес (за виключенням післяукісних культур).
- Розмір субсидії – до 5000 гривень на 1 гектар, але не більше 300 гектарів оброблюваних угідь одним заявником.
- Отримувач зобов’язаний подати інформацію про всіх пов’язаних із ним осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами цієї субсидії.
- Види культур, які субсидуються у поточному році, затверджені наказом Мінагрополітики.
- Заявники мають подати до 15 жовтня в обласні комісії у такі документи у паперовому вигляді:
- заявку на отримання субсидії;
- довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;
- письмове зобов’язання повернути кошти в разі встановлення факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;
- акт про висів насіння;
- заключний звіт про підсумки сівби під урожай поточного року (форма №4 с/г);
- акт про збір врожаю.
Після опрацювання матеріалів обласними комісіями та Мінагрополітики облдержадміністрації спрямовують кошти на рахунки отримувачів. Виплати будуть здійснені вже цього року.