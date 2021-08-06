Що ми очікуємо?

  • Завдяки частковій компенсації зупинимо зростання цін на ці види зернових.
  • Попереджуємо скорочення посівних площ.
  • Робимо виробництво цих культур рентабельним.

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Для прозорості механізмів розподілу дотацій аграріям Мінагрополітики розробило проєкт Порядку використання коштів. Наразі цей Порядок знаходиться на затвердженні в уряді. Одразу після прийняття розпочинаємо збір заявок від аграріїв.

Що варто знати виробникам, які мають намір подати заявку:

  1. Субсидія надається сільськогосподарським товаровиробникам – юридичним особам, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності. Також це можуть бути ФОПи, які:
  • не мають порушених справ про банкрутство;
  • не перебувають в стадії ліквідації;
  • не мають прострочену заборгованість по податках більш як шість місяців.
  1. Субсидії надаються безповоротно у розрахунку на один гектар оброблюваних угідь, де вирощувались гречка, жито, просо та овес (за виключенням післяукісних культур).
  2. Розмір субсидії – до 5000 гривень на 1 гектар, але не більше 300 гектарів оброблюваних угідь одним заявником.
  3. Отримувач зобов’язаний подати інформацію про всіх пов’язаних із ним осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами цієї субсидії.
  1. Види культур, які субсидуються у поточному році, затверджені наказом Мінагрополітики.
  2. Заявники мають подати до 15 жовтня в обласні комісії у такі документи у паперовому вигляді:
  • заявку на отримання субсидії;
  • довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;
  • письмове зобов’язання повернути кошти в разі встановлення факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;
  • акт про висів насіння;
  • заключний звіт про підсумки сівби під урожай поточного року (форма №4 с/г);
  • акт про збір врожаю.

Після опрацювання матеріалів обласними комісіями та Мінагрополітики облдержадміністрації спрямовують кошти на рахунки отримувачів. Виплати будуть здійснені вже цього року.