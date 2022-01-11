Держгеокадастр іде на зустріч землевпорядникам: що змінилося в роботі сервісу

Кабінет міністрів України прийняв постанову про особливості внесення відомостей до Держгеокадастру.

Постанова Кабміну від 29 грудня 2021 року №1438 "Деякі питання реалізації пілотного проєкту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками" набула чинності.

Зверніть увагу! Грошова оцінка землі: Кабмін ухвалив нову методику – що про це треба знати

Як відзначають у Мінагрополітики, цей документ дуже важливий, бо є "завершальним у радикальній дерегуляції земельних відносин та перетворенні Держгеокадастру на сервісний орган".

Що змінюється в роботі Держгеокадастру?

Тепер, відповідно до постанови Кабміну, розробники документації із землеустрою отримають можливість вносити відомості до Державного земельного кадастру самостійно.

Як працюватиме сервіс?

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко акцентує увагу на тому, що нововведення не створить ризиків:

Запроваджується добре збалансована система моніторингу за діяльністю сертифікованих інженерів землевпорядників – встановлюються відповідні процедурні запобіжники від зловживань. У разі виявлення порушення закону Державний кадастровий реєстратор порушуватиме перед Держгеокадастром питання про скасування незаконного рішення інженера, а до вирішення питання фіналізувати внесення відомостей до кадастру буде неможливо.

Лещенко додав, що "процедура перевірки буде обмеженою в часі, і за відсутності реакції з боку державних органів протягом 7 днів блокування реєстрації автоматично зніматиметься".