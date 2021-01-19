Державний земельний кадастр України зареєстрував 32,1 мільйона гектарів сільськогосподарських земель.

Станом на середину січня 2021 року, в Держгеокадастр внесено відомості про 22,5 мільйона земельних ділянок загальною площею 43,8 мільйона гектарів. Зокрема, 15,1 мільйона земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 32,1 мільйона гектарів, повідомляє канал ВсеБудеАгро.

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Також триває процес внесення відомостей до Державного земельного кадастру щодо адміністративно-територіальних одиниць.

Зараз із загальної кількості населених пунктів на території України за заявами органів місцевого самоврядування внесено відомості про межі 9 019 адміністративно-територіальних одиниць і нормативну грошову оцінку 4761 населеного пункту, – зазначає відомство.

До державних кадастрових реєстраторів надійшло 18,8 тисяч заяв про реєстрацію земельних ділянок (в тому числі новосформованих, утворених в результаті поділу, об'єднання і встановлення або відновлення меж), зареєстровано 15 тисяч земельних ділянок, а також 17,4 тисяч заяв, сформованих сертифікованими інженерами-землевпорядниками в режимі онлайн, і зареєстровано 13,5 тисяч земельних ділянок.

Зверніть увагу!

5 січня 2021 року Кабінет міністрів України прийняв і опублікував зміни, які надають можливість вже в цьому році власникам земельних ділянок або користувачам переглядати нормативну грошову оцінку землі за погодженням з органом місцевого самоврядування.

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