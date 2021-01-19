Государственный земельный кадастр Украины зарегистрировал 32,1 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель.

По состоянию на середину января-2021, в Госгеокадастр внесены сведения о 22,5 миллиона земельных участков общей площадью 43,8 миллиона гектаров. В частности, 15,1 миллиона земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 32,1 миллиона гектаров, сообщает канал ВсеБудеАгро.

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Также продолжается процесс внесения сведений в Государственный земельный кадастр по административно-территориальных единицах.

Сейчас из общего количества населенных пунктов на территории Украины по заявлениям органов местного самоуправления внесены сведения о границах 9019 административно-территориальных единицах и нормативную денежную оценку 4761 населенного пункта, – отмечает ведомство.

Государственные кадастровые регистраторы получили 18 800 заявлений о регистрации земельных участков (в том числе – новосформированных, образованных в результате разделения, объединения и установления или восстановления границ), зарегистрировано 15 000 земельных участков, а также 17 400 заявлений, сформированных сертифицированными инженерами-землеустроителями в режиме онлайн, и зарегистрировано 13 500 земельных участков.

Обратите внимание!

5 января 2021 года Кабинет министров Украины принял и опубликовал изменения, которые предоставляют возможность уже в этом году владельцам земельных участков или пользователям пересматривать нормативную денежную оценку земли по согласованию с органом местного самоуправления.

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