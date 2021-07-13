Десертна смородина: в Україні вивели нову ягоду

Чорний Десерт – це новий сорт солодкої чорної смородини, який призначений для промислового виробництва. Новинку презентував Інститут Садівництва УААН.

Кожен з нас звик, що смородина – це ягода насамперед для компотів, джемів чи промислової переробки. Але селекціонери створили сорт, який пішов проти цього правила.

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Компанія ФруТек отримала на дегустацію ягоду смородини нового сорту Чорний Десерт.

Серед усіх наших друзів і знайомих, які куштували цей сорт – враження залишилось однакове: фантастичний, неперевершений смак! Тому підтверджуємо, дегустаційна оцінка 9 з 9 – цілком об’єктивна, – йдеться в повідомленні компанії.

Ягода Чорного Десерту велика, має відмінний десертний смак та характерний аромат.

Урожайність нового сорту висока – в середньому 8-9 тонн/гектар. Для щорічного отримання високих сталих врожаїв сорт потребує циклічної заміни пагонів, адже якість врожаю на 3-ох річних та старших пагонах знижується.

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