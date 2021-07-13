Каждый из нас привык, что смородина – это ягода прежде всего для компотов, джемов или промышленной переработки. Но селекционеры создали сорт, который пошел против этого правила.

Кстати Bosch + BASF: начинает работу совместное предприятие по smart-земледелию

Компания ФруТек получила на дегустацию ягоду смородины нового сорта Черный Десерт.

Среди всех наших друзей и знакомых, которые пробовали этот сорт – впечатление осталось одинаковое: фантастический, непревзойденный вкус! Поэтому подтверждаем, дегустационная оценка 9 из 9 – вполне объективная, – говорится в сообщении компании.

Ягода Черного Десерта большая, имеет отличный десертный вкус и характерный аромат.

Урожайность нового сорта высокая – в среднем 8-9 тонн/гектар. Для ежегодного получения высоких устойчивых урожаев сорт требует циклической замены побегов, ведь качество урожая на 3-х годовых и старших побегах снижается.

В Италии вырастили рекордную черешню. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Гигантская ягода: в Италии вырастили самую большую черешню в мире".