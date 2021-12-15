Десятки мільярдів гривень: які збитки несе Україна через деградацію ґрунтів

Деградація ґрунтів – одна з головних проблем вітчизняного агропромислового комплексу. Втрата такого важливого ресурсу може сильно вдарити по економіці країни.

Неймовірні збитки

Згідно з підрахунками науковців НААН, деградація ґрунтів обходиться Україні дуже дорого. Кожного року ми втрачаємо близько 40 мільярдів гривень.

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За останні 130 років українська земля втратила до 30% гумусу. Через це як мінімум 20% сільськогосподарських земель України вже зазнали суттєвої деградації, решта – у зоні ризику.

Втім, подібна тенденція спостерігається у всьому світі. Просто зараз площа деградованих ґрунтів складає чверть від загальної кількості, а до 2050 року показник становитиме цілих 95%.

FAO закликає аграріїв терміново вжити необхідні заходи. Зокрема, рекомендується постійно покривати поля рослинами або пожнивними рештками, сівозміну як мінімум трьох культур та намагатись мінімально порушувати ґрунт.