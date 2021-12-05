Український стартап Foodstr створив додаток, який показує покупцям користь їжі, яку вони купують. Особливих зусиль від користувачів не потрібно – лише просканувати штрих-код товару.

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Після того, як штрих-код зіскановано, додаток знаходить товар в базі та демонструє висновок. Увесь процес займає лише декілька секунд.

Додаток вже доступний для Android та iOS безкоштовно. Деякі функції додатку розробники планують згодом зробити платними.

Покупці знають, що споживають / Фото з соцмереж