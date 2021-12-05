Украинский стартап Foodstr создал приложение, показывающее покупателям пользу еды, которую они покупают. Особых усилий от пользователей не требуется, только просканировать штрих-код товара.
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После сканирования штрих-кода приложение находит товар в базе и демонстрирует вывод. Весь процесс занимает всего несколько секунд.
Приложение уже доступно для Android и iOS бесплатно. Некоторые функции приложения разработчики планируют впоследствии сделать платными.
Покупатели знают, что потребляют / Фото из соцсетей