Децентралізація – це те, що врятує нашу державу, – міністр Лещенко

Міністр аграрної політики Роман Лещенко переконаний, що безліч молодих, талановитих та фахових людей прийшли працювати в об'єднані територіальні громади. Тож не можна говорити, що на місцях є так звані місцеві феодали.

Таку думку міністр Лещенко висловив в інтерв'ю програми "Перехресний допит". Він зазначив, що є прихильником місцевого самоврядування, якщо мовиться про формування децентралізації.

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Міністр вважає, що саме з цих громад вийдуть майбутні регіональні лідери, які будуть творити історію України. На його думку, серед людей, які працюють на землі, у громадах та переймаються проблематикою місцевої громади – формується лідерство.

"Безумовно, там є проблеми, але це в будь-якому випадку краще, ніж центральна влада", – наголосив Лещенко.

Децентралізація – це те, що врятує нашу державу,

– додав він.

І підкреслив, що громадський контроль за тим, щоби люди отримували землі чесно – неймовірний. Це не так, як було в Держгеокадастрі, сказав міністр. Річ у тім, що "громади розуміють, що баланс землі дуже малий".

Реформа децентралізації: головне

Одразу після Революції Гідності, у 2014 році, розпочалася реформа децентралізації.

Після виборів у 2019 році нова влада також підтримала реформу й почала вести її до формування місцевого самоврядування в децентралізованих об'єднаних територіальних громадах.

Суть реформи – створення на території України багатьох невеликих ОТГ, кожна з яких замінить одразу міських, селищних чи сільських рад. Громади отримують більшу частку надходжень до бюджетів різних рівнів.

За ініціативи президента Володимира Зеленського, наприкінці 2020 року новостворені громади отримали від Держгеокадастру землі сільськогосподарського призначення.

Дивіться повністю інтерв'ю з Романом Лещенком вже цієї п'яниці, 28 травня, на 24 каналі о 20:00. Не пропустіть!