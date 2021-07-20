Як показало дослідження, у процесі пошуку їжі дикі кабани дістають з ґрунту близько 5 мільйонів метричних тонн вуглекислого газу. Це приблизно дорівнює викидам 1,1 мільйона машин.

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Для того, щоб точно визначити шкоду клімату, яка завдається дикими свинями на п`яти континентах планети, вчені використовували прогностичні моделі з передовими методами картування.

За словами науковців, дикі кабани "як трактори, які борознять поля". Ґрунт містить майже утричі більше вуглецю, ніж атмосфера Землі. Тому весь CO2, який вивільниться з неї, може в рази прискорити кліматичні зміни.

Наші моделі показують, що дикі свині, швидше за все, зараз перелопачують від 36 до 124 тисяч квадратних кілометрів в тому середовищі, де вони не місцеві. Це величезна територія, і це не тільки впливає на здоров`я ґрунту і викиди вуглецю, але також загрожує біорізноманіттю і продовольчій безпеці, – зазначають науковці.

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