Суха та спекотна погода прискорює збирання зернових культур та покращує якість пшениці. Але зараз є небезпека, що через спеку знизиться вологість та врожайність зерна, тож аграрії збирають врожай у прискореному режимі.

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Цього року врожайність зернових в Україні краща за торішній показник, який наразі є рекордним. Станом на 15 липня в Україні з 1,3 мільйона гектарів (9% площ) намололи 5,5 мільйонів тонн зернових та зернобобових.

Попередній прогноз врожайності зроблений за допомогою даних південних регіонів, де складалися не надто сприятливі погодні умови. Разом з тим, у господарствах Вінницької, Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей врожайність зернових культур перевищує 5 тонн/гектар, що дозволяє сподіватися на отримання рекордного врожаю зерна у 2021 році.

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