Дикороси страждають в Україні: як вирішити проблему

Українські виробники дикорослих ягід і фруктів назвали основні проблеми ведення бізнесу. Головна – податки за найм працівників.

Основною проблемою для компаній, які займаються заготівлею дикоросів, є професійна заготівля, тому що потрібно платити 15% податку за кожну найману на збір людину, але в переважній більшості сезонні працівники не хочуть офіційно оформлювати договори.

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Наймані працівники не хочуть "світитися" та офіційно оформляти документи. Наприклад, люди їздять цілими родинами у Карпати, збирають ягоди і трави та здають цю продукцію заготівельникам. Їм краще не оформлюватися, люди бояться декларувати доходи, адже дуже часто вони отримують субсидії, і їм краще в тіньову здавати зібрану продукцію, – каже голова СОК "Чиста Флора" Михайло Стовп’юк.

За словами аграрія, потрібно на законодавчому рівні врегулювати питання податкового навантаження на підприємців за кожного найманого працівника.

Стовп’юк , акцентує увагу на тому, що "цей збір платиться за "лісовий квиток" чи інші податки, потрібно зменшити податкове навантаження на підприємця чи підприємство, яке заготовляє таку продукцію, щоб були зацікавлені як оператори ринку, так і заготівельники".

Але особливо складно тим, хто працює з органічними продуктами, адже це мають бути "чітко простежувані, відповідно до органічного законодавства, територія та продукція".

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