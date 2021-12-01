Дивовижний смак вина: винороби затвердили два нові сорти винограду

Минулого тижня Генеральна асамблея виноробів на голосуванні прийняла два нові сорти винограду. Тепер рішення має ухвалити INAO.

Вино робитимуть з нових сортів винограду

Якщо INAO ухвалить позитивне рішення, то висаджувати нові сорти для вина можна буде вже в сезоні 2022/23. Селекціонери відзначають позитивні характеристики нових сортів.

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Petit Manseng — білий сорт винограду, з якого виробляють вино найвищої якості серед усіх сортів винограду сімейства Мансенг. Він має дрібні ягоди та низьку врожайність. З нього роблять вина пізнього збору. Він вже встиг здобути популярність у США та Австралії.

Сорт Liliorila створив П’єр Марсель Дюркеті в Бордо ще у 1956 році. Зараз ним засаджені лише кілька гектарів на півдні Франції. Вино з цього винограду має хороший смак та структурний інтенсивний фруктовий аромат.

Винороби припускають, що зі зміною клімату та виведенням нових сортів на ринку з'явиться більше солодких вин.