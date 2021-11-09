Добрива з біопластику: науковці розробили революційну технологію

У Токійському технологічному інституті знайшли спосіб переробляти біопластик на добрива.

Новітня технологія переробки може дати серйозний поштовх у вирішенні проблем пластикового забруднення та виснаження нафтохімічних ресурсів і, водночас, дозволить задовольнити постійно зростаючі вимоги до врожайності полів.

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Наукові деталі технології

За інформацією ScienceDaily, японські вчені ретельно дослідили властивості біологічного полікарбонату, що є перспективною альтернативою полікарбонатам на нафтовій основі.

Головна складова біополікарбонату – нетоксичний ізосорбід, що отримується з глюкози. Цікава особливість такого матеріалу – у ньому карбонатні зв'язки ізосорбіду можуть бути ослаблені шляхом аммонолізу (розщеплення водним розчином аміаку). У результаті реакції утворюється карбамід, широко використовуваний сільському господарстві як азотне добриво.

Перевірки

Японські науковці вже перевірили ефективність добрив, створених після переробки пластику. Оброблені ними рослини під час дослідів зростали краще порівняно зі зразками, які отримували лише карбамід.

Наразі вчені продовжують досліджувати властивості біополікарбонату й працюють над удосконаленням технології його створення.