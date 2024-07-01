Потік російського карбаміду у Європу зростає

Росія витісняє європейських виробників добрив з ринку завдяки набагато нижчій ціні на товар. У довгостроковій перспективі це може загрожувати продовольчій безпеці Європи.

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Третина імпорту карбаміду (найдешевше азотне добриво), надходить до ЄС з Росії. В 2023 році обсяг поставок наблизився до рекордного рівня. Так, імпорт російського карбаміду в Польщу зріс майже до 120 мільйонів доларів, порівняно з трохи більше ніж 84 мільйонів доларів у 2021 році.

Західне видання зазначає, що продажі російського природного газу в Європу значно скоротилися з 2022 року. Однак імпорт деяких видів добрив, таких як карбамід, навіть збільшився після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Дешеві добрива допомогли європейським фермерам, але виробникам добрив у регіоні важко конкурувати.

Нас зараз наводнюють добрива з Росії, які значно дешевші за наші добрива, з тієї простої причини, що вони платять копійки за природний газ порівняно з нами, європейськими виробниками. Якщо політики не будуть діяти, виробничі потужності Європи зникнуть,

– говорить гендиректор найбільшого виробника аміаку в Німеччині SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цінгр.

Генеральний директор Yara International, одного з найбільших у світі виробників азотних мінеральних добрив Свейн Торе Хольсетер має аналогічну думку. Він заявив, що Європа "лунатично" потрапляє в залежність від російських добрив.

Західні санкції мають купу лазівок

Західні санкції передбачають винятки для російського експорту продовольства і добрив, щоб не зашкодити продовольчій безпеці. Європейські виробники стверджують, що Москва використовує цю лазівку для фінансування своєї військової скарбнички.

Експерт з питань продовольчої безпеки Chatham House Тім Бентон вважає, що європейські виробники вже давно скаржаться на переваги, які їхні російські колеги отримують від дешевшого природного газу. Але їхні аргументи набули більшої ваги після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також Бентон додав, що "не безпідставно припускати", що британське та європейське сільське господарство може зазнати шкоди, якщо континент стане залежним від імпорту з Росії та інших "потенційних ворогів".

Великі виробники добрив йдуть з ринку

BASF за останні кілька років скоротив свої операції в Європі, зокрема у сфері виробництва добрив. Натомість найбільший у світі хімічний концерн зосередив нові інвестиції в США та Китаї, де витрати нижчі. Експерти прогнозують, що й інші великі виробники також підуть за цим прикладом. У США виробники можуть отримувати набагато дешевший газ і електроенергію та розраховувати на субсидії.

Через відсутність виробництва в Європі, ЄС буде залежати від імпорту з інших, недемократичних країн, таких як Росія та її союзник Білорусь.

Маючи такі важелі впливу на європейське виробництво продуктів харчування, "ніхто не знає, що зробить Путін,

– зауважив Цінгр.

Водночас Брюссель навряд чи відреагує на заклики до санкцій щодо російських добрив. Високі ціни на добрива у 2022 році та загрози продовольчій безпеці все ще залишається в пам'яті політиків, вважає керівник відділу добрив консалтингової компанії CRU Кріс Лоусон.

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