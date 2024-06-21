Чому Китай образився на ЄС

Китай б'є по Євросоюзу, щоб помститися за мита, встановлені на електромобілі. Китайці перш за все спрямували основний удар на свинину та інші продукти харчування та напої з Європи. Це одні з небагатьох товарів, які Китай купує більше, ніж продає ЄС.

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З моменту вступу Китаю до СОТ у 2001 році, Пекін швидко опинився у центрі глобальних ланцюжків поставок. Експорт у Європу зріс, перш за все, на ринку технологічного обладнання: акумуляторів, сонячних батарей та мобільних телефонів. ЄС також продає Китаю багато авто і літаків, але дедалі частіше їх стали випереджати більш традиційні товари: сир, вино і сумки.

На що націлились китайці

Китай вже почали антидемпінгове розслідування щодо імпорту свинини з ЄС на 2,5 мільярда євро на рік. Європейські фермери користуються тим, що можуть продати китайцям "п'яту чверть" – голову, хвіст і внутрішні органи. Курячі лапки ж, які є відходом виробництва, у Китаї – делікатес.

Також Пекін розпочав розслідування передбачуваного демпінгу бренді, яке здебільшого вдарить по Франції, що натиснула на голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, аби та запровадила тарифи на автомобілі.

На думку директора Європейського центру міжнародної політичної економії Хосук Лі-Макіями, вибір свинини, який зачіпає Німеччину, може бути "особистим випадом проти фон дер Ляєн". Він також очікує "заходів у відповідь щодо молочних продуктів, сирів та інших продуктів харчування, які є типовими основними статтями експорту для Франції та Італії".

Європі немає, чим відповісти Китаю

За 2023 Європа продала Китаю продуктів харчування та напоїв приблизно на 6 мільярдів євро. Це у шість разів більше, ніж за десять років. Крім того, європейські фермери збільшили поголів'я худоби для експорту в Китай на тлі скорочення внутрішніх субсидій, збільшивши свою залежність від нього.

Брюссел має велику проблему у тому, що ЄС не так вже й багато що може заблокувати у відповідь. Він майже повністю залежить від китайських сонячних батарей і не хоче підвищувати вартість переходу на екологічно чисті технології. Також країнам Європи потрібні батареї китайського виробництва для власних електромобілів.

США змусили Нідерланди припинити експорт передових верстатів для виробництва мікросхем. Але, за словами західного видання, скорочення поставок шарфів Hermès навряд чи поставить китайську економіку на коліна. Китай завдав більш безжального удару по ЄС, заявивши, що європейська продукція нібито не відповідає стандартам безпеки харчових продуктів.

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