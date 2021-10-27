Допомога природи: яка температура є оптимальною для росту цибулі

Об'єм урожаю цибулі залежить від багатьох факторів. Один з ключових – температурний режим навколишнього середовища.

Для проростання цибулі оптимальною є температура 12 – 15°C. Для хорошого росту температура має бути трішки вищою – 15 – 18°C.

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Насіння цибулі може проростати і при 2 градусах тепла, але тоді сходжень доведеться чекати місяць. Якщо ж температура оптимальна, то сходження є вже через 10 – 15 днів.

Якщо різко вдарив мороз, то маленькі паростки можуть витримувати температуру до -6°C.

Разом з тим експерти підкреслюють, що що низькі температури навесні гальмують розвиток надземної вегетативної маси, але при цьому відбувається розвиток кореневої системи.

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