Україною пройшли затяжні дощі, а прогноз погоди на найближчі дні втішних новин не повідомляє.
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Велика вологість призводить до численних хвороб ягідних культур. При цьому обробки засобами захисту виявляються неефективними, тому що дощі йдуть практично постійно.
У багатьох фермерів ягода, яка дозріває, практично перебуває у воді, тому збирати її неможливо. Окрім того, зібраний урожай має вкрай низьку транспортабельність та якість.
Таким чином, ціна ягоди через всі ці фактори буде триматися на високому рівні.