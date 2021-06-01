Украина прошли затяжные дожди, а прогноз погоды на ближайшие дни утешительных новостей не сообщает.

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Большая влажность приводит к многочисленным болезням ягодных культур. При этом обработка средствами защиты оказывается неэффективной, потому что дожди идут практически постоянно.

Во многих фермеров ягода, которая созревает, практически находится в воде, поэтому собирать ее невозможно. Кроме того, собранный урожай имеет крайне низкую транспортабельность и качество.

Таким образом, цена ягоды из-за всех этих факторов будет держаться на высоком уровне.

Цена клубники в этом году рекордная. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Клубника в Закарпатье бьет ценовые рекорды".