Безпілотні літальні апарати (БПЛА, дрони) в останні роки стрімко влетіли в наше життя. Їх застосовують у багатьох галузях, зокрема, в сільському господарстві вони влаштували справжню технореволюцію.

Джерело: Агро24

У ХХІ столітті дрони для аграріїв стануть таким же необхідним елементом господарювання, яким були трактори на початку ХХ. Таку думку висловлюють сучасні футурологи і економісти.

Міжнародна организація Association for Unmanned Vehicle Systems International прогнозує, що вже найближчим часом агросектор впевнено перевершить військовому сферу і стане найбільшим споживачем БПЛА, задіявши до 80% світового ринку безпілотних апаратів. За іншими прогнозами – від Industry Research вже у 2022 році цей ринок перевищить суму 3,7 мільярда доларів, а інвестиції венчурного капіталу в стартапи сільськогосподарських технологій щороку складатимуть 4-5 мільярдів доларів, велика частка з яких піде на розробку дронів.

Безпілотники мають широкі перспективи, зростає і економічний ефект від використання БПЛА.

Журналісти Агро24 за підтримки партнера BASF підготував добірку матеріалів про дрони у сільському господарстві. У першій статті ми розкажемо про найпопулярніші сфери використання БПЛА.

За визначенням експертів, нині є 6 ключових напрямків використанні дронів у агросекторі:

Мобільний інструмент агронома

Обмір територій

Аналіз стану полів і садів

Обробка полів і садів

Точне землеробство

Боротьба зі стихійними лихами і крадіжками

Тепер детальніше зупинемося на деяких окремих функціях дронів.

Моніторинг, фото- і відеозйомка

Найперші функції, які почали виконувати аграрні дрони. За допомогою БПЛА можна оцінити стан посівів чи садів, точно виявити пошкоджені або загиблі культури, контролювати тварин і птицю. Фото і відео можна детально проаналізувати чи показати фахівцям. Аероогляд дозволяє швидко "опрацьовувати" території. (Так, продуктивність безпілотника при відеозйомці – до 30 км за годину.) До того ж це значно дешевше, ніж наземний моніторинг.

Картографування

Сучасні дрони – відмінні картографи, які за точністю перевершують наземну геодезію. Вони можуть до сантиметра виміряти розміри поля (за необхідності – зі змінами висот), зробити карти важкодоступних територій і завдяки лазерному скануванню "подивитися" під густі крони дерев. А завдяки 3D-моделюванню безпілотники визначать виїмку ґрунту, складуть карти зволоження чи осушення ґрунту, рекультивації ділянок чи меліорації земель.

Тепловізійна зйомка

Дрони з тепловізорами – справжня знахідка для аграріїв. Це і нічний контроль, який може виявити сторонніх людей, тварин чи техніку, і швидке та своєчасне виявлення пожеж. Це також дослідження за допомогою інфрачервоного випромінювання – як прості (наприклад, вимірювання температури ґрунту), так і складні (визначення різниці зростання рослин).

Внесення речовин, оприскування

Тут дрони дуже ефективні та економні. Особливо при точковому оприскуванні, бо вибірково обробляються лише хворі рослини, а на здорові – препарати не потрапляють, як це іноді буває при використанні наземної техніки.

Посадка насіння

Розкидання (посадка) насіння дронами стало трендом останніх років. Такий метод застосовують як для загальних територій, так і для підготовлених грунтів. Особливо популярним він став після регулярних обширних пожеж у різних країнах світу – насіння висаджувалося на місці вигорілих полів, садів і лісів. Також посадка дронами – іноді єдиний варіант роботи на важкодоступних ділянках.

Точне землеробство

Під цим терміном мається на увазі те, як аграрій забезпечує ефективність використання ресурсів (води, добрив), а також яким способом підвищує якість і врожайність полів та мінімізує негативні фактори (шкідники, хвороби, порушення режиму зрошення і т.п). Тож за допомогою дронів фермери можуть не лише постійно моніторити стан посівів чи умови вирощування тварин, а й аналізувати дані та вносити корективи.

Зверніть увагу!

Компанія BASF використовує безпілотні технології для моніторингу полів, на яких відбуваються дослідження. Це дає змогу агровиробнику отримувати детальну візуальну інформацію про те, як різні препарати впливають на сільськогосподарські культури, що дозволяє приймати найбільш обґрунтовані наукові та бізнесові рішення.

У другій частині матеріалу Агро24 розкаже про компанії, які випускають БПЛА, їхню продукцію, а також представить найоригінальніші приклади застосування агродронів.