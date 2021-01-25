Дрони – багатомільярдне майбутнє сільського господарства
Безпілотні літальні апарати (БПЛА, дрони) в останні роки стрімко влетіли в наше життя. Їх застосовують у багатьох галузях, зокрема, в сільському господарстві вони влаштували справжню технореволюцію.
Джерело: Агро24
У ХХІ столітті дрони для аграріїв стануть таким же необхідним елементом господарювання, яким були трактори на початку ХХ. Таку думку висловлюють сучасні футурологи і економісти.
Міжнародна организація Association for Unmanned Vehicle Systems International прогнозує, що вже найближчим часом агросектор впевнено перевершить військовому сферу і стане найбільшим споживачем БПЛА, задіявши до 80% світового ринку безпілотних апаратів. За іншими прогнозами – від Industry Research вже у 2022 році цей ринок перевищить суму 3,7 мільярда доларів, а інвестиції венчурного капіталу в стартапи сільськогосподарських технологій щороку складатимуть 4-5 мільярдів доларів, велика частка з яких піде на розробку дронів.
Безпілотники мають широкі перспективи, зростає і економічний ефект від використання БПЛА.
Журналісти Агро24 за підтримки партнера BASF підготував добірку матеріалів про дрони у сільському господарстві. У першій статті ми розкажемо про найпопулярніші сфери використання БПЛА.
За визначенням експертів, нині є 6 ключових напрямків використанні дронів у агросекторі:
- Мобільний інструмент агронома
- Обмір територій
- Аналіз стану полів і садів
- Обробка полів і садів
- Точне землеробство
- Боротьба зі стихійними лихами і крадіжками
Тепер детальніше зупинемося на деяких окремих функціях дронів.
Моніторинг, фото- і відеозйомка
Найперші функції, які почали виконувати аграрні дрони. За допомогою БПЛА можна оцінити стан посівів чи садів, точно виявити пошкоджені або загиблі культури, контролювати тварин і птицю. Фото і відео можна детально проаналізувати чи показати фахівцям. Аероогляд дозволяє швидко "опрацьовувати" території. (Так, продуктивність безпілотника при відеозйомці – до 30 км за годину.) До того ж це значно дешевше, ніж наземний моніторинг.
Картографування
Сучасні дрони – відмінні картографи, які за точністю перевершують наземну геодезію. Вони можуть до сантиметра виміряти розміри поля (за необхідності – зі змінами висот), зробити карти важкодоступних територій і завдяки лазерному скануванню "подивитися" під густі крони дерев. А завдяки 3D-моделюванню безпілотники визначать виїмку ґрунту, складуть карти зволоження чи осушення ґрунту, рекультивації ділянок чи меліорації земель.
Тепловізійна зйомка
Дрони з тепловізорами – справжня знахідка для аграріїв. Це і нічний контроль, який може виявити сторонніх людей, тварин чи техніку, і швидке та своєчасне виявлення пожеж. Це також дослідження за допомогою інфрачервоного випромінювання – як прості (наприклад, вимірювання температури ґрунту), так і складні (визначення різниці зростання рослин).
Внесення речовин, оприскування
Тут дрони дуже ефективні та економні. Особливо при точковому оприскуванні, бо вибірково обробляються лише хворі рослини, а на здорові – препарати не потрапляють, як це іноді буває при використанні наземної техніки.
Посадка насіння
Розкидання (посадка) насіння дронами стало трендом останніх років. Такий метод застосовують як для загальних територій, так і для підготовлених грунтів. Особливо популярним він став після регулярних обширних пожеж у різних країнах світу – насіння висаджувалося на місці вигорілих полів, садів і лісів. Також посадка дронами – іноді єдиний варіант роботи на важкодоступних ділянках.
Точне землеробство
Під цим терміном мається на увазі те, як аграрій забезпечує ефективність використання ресурсів (води, добрив), а також яким способом підвищує якість і врожайність полів та мінімізує негативні фактори (шкідники, хвороби, порушення режиму зрошення і т.п). Тож за допомогою дронів фермери можуть не лише постійно моніторити стан посівів чи умови вирощування тварин, а й аналізувати дані та вносити корективи.
У другій частині матеріалу Агро24 розкаже про компанії, які випускають БПЛА, їхню продукцію, а також представить найоригінальніші приклади застосування агродронів.
Джерело: 24 канал
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