Беспилотные летательные аппараты (БПЛА, дроны) в последние годы стремительно влетели в нашу жизнь. Их применяют во многих отраслях, в частности в сельском хозяйстве они устроили настоящую технореволюцию.

В XXI веке дроны для аграриев станут таким же необходимым элементом хозяйствования, которым были тракторы в начале ХХ. Такое мнение высказывают современные футурологи и экономисты.

Международная организация Association for Unmanned Vehicle Systems International прогнозирует, что уже в ближайшее время агросектор уверенно превзойдет военную сферу и станет крупнейшим потребителем БПЛА, задействовав до 80% мирового рынка беспилотных аппаратов. По другим прогнозам – от Industry Research уже в 2022 году этот рынок превысит сумму 3,7 миллиарда долларов, а инвестиции венчурного капитала в стартапы сельскохозяйственных технологий ежегодно будут составлять 4-5 миллиардов долларов, большая часть из которых пойдет на разработку беспилотников.

Беспилотники имеют широкие перспективы, растет и экономический эффект от использования БПЛА.

Журналисты Агро24 при поддержке партнера BASF подготовили подборку материалов о дронах в сельском хозяйстве. В первой статье мы расскажем о самых популярных сферах использования БПЛА.

По определению экспертов, сейчас есть 6 ключевых направлений использования беспилотников в агросекторе:

Мобильный инструмент агронома

Замер территорий

Анализ полей и садов

Обработка полей и садов

Точное земледелие

Борьба со стихийными бедствиями и кражами

Теперь подробнее остановимся на некоторых отдельных функциях дронов.

Мониторинг, фото– и видеосъемка

Самые первые функции, которые начали выполнять аграрные дроны. С помощью БПЛА можно оценить состояние посевов или садов, точно выявить поврежденные или погибшие культуры, контролировать животных и птицу. Фото и видео можно детально проанализировать или показать специалистам. Аэрообзор позволяет быстро "обрабатывать" территории. (Так, производительность беспилотника при видеосъемке – до 30 км в час). К тому же это значительно дешевле, чем наземный мониторинг.

Картографирование

Современные дроны – отличные картографы, которые по точности превосходят наземную геодезию. Они могут до сантиметра измерить размеры поля (при необходимости – с изменениями высот), сделать карты труднодоступных территорий и благодаря лазерному сканированию "посмотреть" под густые кроны деревьев. А благодаря 3D-моделированию беспилотники определят выемку грунта, составят карты увлажнения или осушения почвы, рекультивации участков или мелиорации земель.

Тепловизионная съемка

Дроны с тепловизорами – настоящая находка для аграриев. Это и ночной контроль, который может обнаружить посторонних людей, животных или технику, и быстрое и своевременное выявление пожаров. Это также исследования с помощью инфракрасного излучения – как простые (например, измерение температуры почвы), так и сложные (определение разницы роста растений).

Внесение веществ, опрыскивание

Здесь дроны очень эффективны и экономичны. Особенно при точечном опрыскивании потому, что выборочно обрабатываются только больные растения, а на здоровые – препараты не попадают, как это иногда бывает при использовании наземной техники.

Посадка семян

Разбрасывание (посадка) семян дронами стало трендом последних лет. Такой метод применяют как для общих территорий, так и для подготовленных почв. Особенно популярным он стал после регулярных обширных пожаров в разных странах мира – семена высаживались на месте выгоревших полей, садов и лесов. Также посадка дронами – иногда единственный вариант работы на труднодоступных участках.

Точное земледелие

Под этим термином подразумевается то, как аграрий обеспечивает эффективность использования ресурсов (воды, удобрений), а также каким образом повышает качество и урожайность полей и минимизирует негативные факторы (вредители, болезни, нарушение режима орошения и т.п.). Поэтому с помощью беспилотников фермеры могут не только постоянно мониторить состояние посевов или условия выращивания животных, но и анализировать данные и вносить коррективы.

Обратите внимание!

Компания BASF использует беспилотные технологии для мониторинга полей, на которых происходят исследования. Это позволяет агропроизводителю получать подробную визуальную информацию о том, как различные препараты влияют на сельскохозяйственные культуры, позволяет принимать наиболее обоснованные научные и деловые решения.

Во второй части материала Агро24 расскажет о компаниях, выпускающих БПЛА, их продукции, а также представит оригинальные примеры применения агродронов.