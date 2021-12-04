Експорт насіння

Цього року Україна експортувала в країни ЄС 1642 тонни насіння. У порівнянні з минулим роком показник виріс у 2 рази.

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Найбільшою популярністю серед європейських аграріїв користується насіння кукурудзи. Вони придбали 1207 тонн цієї продукції.

На другому місці опинилася пшениця, але з великим відставанням – 333 тонни. Насіння соняшнику було експортовано 52 тонни, а показник інших культур склав 50 тонн.

Також повідомляється, що експорт українського насіння в країни ЄС у 2019 році був на рівні лише 300 тонн.