Экспорт семян

В этом году Украина экспортировала в страны ЕС 1642 тонны семян. По сравнению с прошлым годом показатель вырос в 2 раза.

Читайте также Под 0,01%: в Украине впервые стартует вексельная программа для аграриев на покупку продукции BASF

Наибольшей популярностью среди европейских аграриев пользуются семена кукурузы. Они приобрели 1207 тонн этой продукции.

На втором месте оказались семена пшеница, но с большим отставанием – 333 тонны. Семен подсолнечника было экспортировано 52 тонны, а показатель других культур составил 50 тонн.

Также сообщается, что экспорт украинских семян в страны ЕС в 2019 году был на уровне всего 300 тонн.