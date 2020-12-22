Країни Америки збільшили імпорт українських круп майже в два рази.

Впродовж 2020 року українські аграраїі експортували 33 тисячі тонн круп із зерна та культур, прибуток склав 10 мільйонів доларів. Це на третину перевищує минулорічний показник, повідомляє Державна митна служба.

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Список найбільших імпортерів українських круп за звітний період виглядає так:

Молдова – 14,9%;

Коста-Рика – 12,6%;

Білорусь – 10%;

Ізраїль – 9,3%;

Єгипет – 8,4%.

Якщо порівнювати з минулим роком, то Молдова наростила імпорт українських круп на 54%, Коста-Рика – на 83%, Ізраїль – на 54,3%, Єгипет – на 83,2%, а Білорусь скоротила на 6,6%.

За регіонами експорт згаданої продукції розподілився таким чином: