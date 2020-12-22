Экспорт украинских круп: как вырос и кто самые большие покупатели
Страны Америки увеличили импорт украинских круп почти в два раза.
В течение 2020 украинские аграраии экспортировали 33 тысяч тонн круп из зерновых культур, прибыль составила 10 миллионов долларов. Это на треть превышает прошлогодний показатель, сообщает Государственная таможенная служба.
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Список крупнейших импортеров украинских круп за отчетный период выглядит так:
- Молдова – 14,9%;
- Коста-Рика – 12,6%;
- Беларусь – 10%;
- Израиль – 9,3%;
- Египет – 8,4%.
Если сравнивать с прошлым годом, то Молдова нарастила импорт украинских круп на 54%, Коста-Рика – на 83%, Израиль – на 54,3%, Египет – на 83,2%, а Беларусь сократила на 6,6%.
По регионам экспорт данной продукции распределился следующим образом:
Африка – 1,95 миллиона долларов (+40%);
Азия – 1,79 миллиона долларов (+16,8%);
Америка – 1,84 миллиона долларов (+102%)
ЕС – 0,89 миллиона долларов (-3,96%).
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