Страны Америки увеличили импорт украинских круп почти в два раза.

В течение 2020 украинские аграраии экспортировали 33 тысяч тонн круп из зерновых культур, прибыль составила 10 миллионов долларов. Это на треть превышает прошлогодний показатель, сообщает Государственная таможенная служба.

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Список крупнейших импортеров украинских круп за отчетный период выглядит так:

Молдова – 14,9%;

Коста-Рика – 12,6%;

Беларусь – 10%;

Израиль – 9,3%;

Египет – 8,4%.

Если сравнивать с прошлым годом, то Молдова нарастила импорт украинских круп на 54%, Коста-Рика – на 83%, Израиль – на 54,3%, Египет – на 83,2%, а Беларусь сократила на 6,6%.

По регионам экспорт данной продукции распределился следующим образом:

Африка – 1,95 миллиона долларов (+40%);

Азия – 1,79 миллиона долларов (+16,8%);

Америка – 1,84 миллиона долларов (+102%)

ЕС – 0,89 миллиона долларов (-3,96%).