Обмежень експорту не планують

Як заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка, уряд наразі не розглядає питання обмеження експорту української пшениці. Є можливість, що його розглянуть по ходу сезону у разі зростання темпів експорту.

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В уряді переконані, що Україна активно експортуватиме зерно лише в першій половині сезону, а потім експортери почнуть купувати товар в інших країн.

Якщо з'явиться можливість подолання узгодженого рівня експорту (25,3 мільйона тонн), то можливість обмежень буде розглянуто.

"Але якщо темпи експорту залишаться колишніми, наприклад, якщо 90% квоти буде експортовано до березня, тоді нам потрібно буде проводити щоденні обговорення з трейдерами. Ми хочемо бути відкритими для максимально можливого рівня експорту, але, звичайно, не за рахунок внутрішнього споживання", – сказав Качка.