СФГ "Дворище" працює на землях Люблинецької територіальної громади Ковельського району. Його почин може стати прикладом для інших господарств. Планується, що у тих громадах, де буде вирощуватись топінамбур, верхню частину стебла використовуватимуть як біопаливо, що дасть можливість покращувати послугу теплопостачання в громаді, а нижню частину культури реалізовуватимуть ТОВ "Центр екологічної енергії "Топінамбур" за хорошою ціною, інформує департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.

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За прогнозами, з 1 гектара топінамбуру можна отримати 70 – 90 тисяч гривень прибутку.

Директор центру "Топінамбур" Василь Степюк каже, що його підприємство вже 8 років займається вирощуванням топінамбура та готове купувати в інших нижню частину рослини. З подрібненого сухого стебла підприємство виробляє брикети високої щільності та з підвищеною стійкістю до вологи для опалення приватних осель. Крім того, гранули топінамбура можна використовувати як підстилку для тварин і птиці.

Топінамбур – зовсім невибаглива культура. Він добре росте на одному місці протягом 30 років без сівозміни, не боїться засухи та не потребує великих затрат, щоб виготовити тверде паливо. Сухі стебла топінамбура збирає кормозбиральний комбайн.

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