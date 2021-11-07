У двох школах Кіровоградської області провели перевірку масла та сиру на відповідність нормам. Ревізія виявила, що молочна продукція не відповідає заявленим стандартам.

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Висновки лабораторії показали, що виробники використовували рослинні жири замість тваринних.

В ході лабораторної експертизи встановлено невідповідність вимогам нормативної документації (ISO 17678:2010) по тригліцеридному складу молочного жиру, що свідчить про наявність у продукції рослинних жирів замість жирів тваринного походження,

– йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що перевірку не пройшли солодковершкове масло “Селянське” 73% жиру виробництва ТОВ “Оді”, Хмельницької області та сир кисломолочний фасований 9% жиру виробництва ТОВ “Валківський молочний завод”, Харківської області.

Раніше повідомлялося, що ціна сирого молока вже досягнула рекорду, що в майбутньому вплине на вартість молочної продукції.