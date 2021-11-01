Як показав моніторинг, ціна сирого молока вирівнялася по всій Україні. Показник досягнув свого максимуму, але цілком можливо, що продовжить ріст і у майбутньому.

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Зараз ціна літра сирого молока становить 11 гривень. У перспективі ціна може далі рости, але зараз на ринку є ряд проблем.

По-перше, виробництво сирого молока має низьку рентабельність. Окрім того, купівельна спроможність населення впала, що знизить запит покупців на молочні товари. У результаті виробники будуть змушені знизити об'єми товарів, що теж негативно вплине на ринок.

На думку експертів, швидким та ефективним рішенням може бути зниження ПДВ для товарів першої необхідності, серед яких є і молоко.

В Україні почала діяти заборона на вилов риби. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Заборона на риболовлю в Україні: коли почалася і які правила".