Фальсифікована ікра та алкоголь: в Україні почали побільшало "святкових" підробок

Новорічні свята – це час, коли кожен з нас хоче поласувати делікатесами. Цим користуються недобросовісні продавці, які маніпулюють низькими цінами.

Фальсифіковані делікатеси

Користуючись великим попитом та низькою купівельною спроможністю населення, шахраї збільшили обсяги підроблених товарів. Зокрема, найбільшу популярність мають ікра та алкоголь.

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Доволі часто можна зустріти "ікру" по 140 гривень, яку начебто привезли з Росії. Експерти запевняють, що насправді це білкова ікра.

Фахівці зазначають, що найчастіше фальсифіковану продукцію продають не в мережах супермаркетів, а на ринках та у невеликих магазинах.

Нещодавно фахівці зі Спілки споживачів України провели рейд. Результати перевірки були невтішні.

"Заходимо в магазин – кілька видів підробленого “білоруського” масла. Наступний магазин – фета, молочна підробка, наступний – підроблена ковбаса, не вищий сорт, а якийсь м’ясовмісний продукт. Не кава Lavazza, а підробка в старих пачках. Не оливкова олія, а не зрозуміло, що. І понеслося", – розповіли експерти.