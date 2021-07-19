Оптові продавці накручують ціну на черешню в рази. Зараз ягоду продають по 60 – 120 гривень за кілограм, в той час як фермери спродують продукцію по 30 гривень. Через це покупці не надто активні, а фермери змушені знищувати урожай.

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Орендарка саду в Запорізькій області Галина Дрюцька розповідає, що змушена була знищити 50 гектарів врожаю черешні.

Територія мого саду – 112 гектарів, із яких 50 гектарів я просто була змушена знищити, викорчувати, перепрофілювати тільки з тієї причини, що неможливо було реалізувати продукцію, – повідомила вона.

За її словами, в багатьох фермерів схожа ситуація через економічний фактор та погодні умови. Крім того, в Україну завезли багато імпортної черешні, що ще більше ускладнило ситуацію.

У підсумку на прилавках великих міст черешня з високою ціною, а українські фермери знищують урожай. Єдиний спосіб виправити ситуацію – налаштувати систему поставок і поширення черешні, але наразі цим ніхто не займається.

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