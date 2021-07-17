Наприкінці червня на центральному оптовому ринку Хатінохе на аукціон виставили 26 коробок черешні Juno Heart та 13 коробок Aomori Heartbeat.

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Найвищу ставку зробила оптова продавчиня фруктів та овочів Кіоко Наґацука – 450 тисяч єн за коробку черешень Aomori Heartbeat. Це приблизно 4 тисячі доларів, тобто одна ягода обійшлася їй у 270 доларів.

Найдорожча черешня у світі / Фото The mainichi

Сорт Juno Hearts виведений у префектурі Аоморі та відомий високим умістом цукру, який досягає 20% від плоду. Ця черешня з’явилася на ринку у 2019 році. Ягоди мають діаметр понад 31 міліметр, гарний колір та блиск.

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