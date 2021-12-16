Гарні новини: сало в Україні почало дешевшати

Нещодавно в Україні фіксували, що ціна сала вища, аніж у відбірного м'яса. Ситуація трималася впродовж декількох місяців.

Сало дешевшає

Ще в листопаді ціна сала била всі можливі рекорди. Показник становив від 150 гривень за кілограм, а подекуди сягав аж 185 гривень/кілограм.

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Зараз ситуація дещо змінилася. На ринках сало вже коштує 120 – 140 гривень за кілограм, а в магазинах інколи можна знайти продукцію і по 100 гривень. Як довго протримаються такі ціни – наразі невідомо.

Нагадаємо, ціна сала била рекорди через різке скорочення пропозиції. Виробники змінили орієнтацію на м'ясні породи, які швидко набирають вагу. Відповідно, білих свиней майже не залишилося.

В Європі ціна м'яса та сала білих свиней майже вдвічі вища за іншу продукцію. Як зазначають експерти, українцям теж потрібно готуватися до такого розподілу цін.