Агроном Валерій Помазнюк розповів, на що потрібно звертати увагу при виборі сорту або гібриду кавуна, адже вони мають різні характеристики. Наприклад, сортові кавуни є більш дешевими та підходять для районування, в той час як гібридні рослини дають більш однорідний та якісний урожай.

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Разом з тим і сорти, і гібриди мають недоліки. Якщо ви вирощуєте кавун для себе, без зрошення та не хочете ризикувати, тоді варто обирати сортові рослини. Хоча варто зважати на те, що попри постійну селекцію, знайти якісне насіння – завдання не з легких.

У свою чергу гібриди гарантують більш якісний урожай. Також їм немає альтернативи, якщо ви хочете отримати надранній, ранній чи ексклюзивний (без насіння, із жовтою м’якоттю, міні чи міді) урожай. Щодо протидії хворобам, то гібриди тут також виграють – вони мають кращу стійкість до захворювань та шкідників.

Ягоди та спаржа, посаджені поруч, можуть потішити урожаєм. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Тандем спаржі та ягід може дати безперервний урожай".