Агроном Валерий Помазнюк рассказал, на что нужно обращать внимание при выборе сорта или гибрида арбуза, ведь они имеют различные характеристики. Например, сортовые арбузы являются более дешевыми и подходят для районирования, в то время как гибридные растения дают более однородный и качественный урожай.

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Вместе с тем и сорта, и гибриды имеют недостатки. Если вы выращиваете арбуз для себя, без орошения и не хотите рисковать, тогда стоит выбирать сортовые растения. Хотя стоит учитывать, что несмотря на постоянную селекцию, найти качественные семена – задача не из легких.

В свою очередь гибриды гарантируют более качественный урожай. Также им нет альтернативы, если вы хотите получить сверхранний, ранний или эксклюзивный (без семян, с желтой мякотью, мини или миди) урожай. Что касается противодействия болезням, то гибриды здесь также выигрывают – они имеют лучшую устойчивость к заболеваниям и вредителям.

Ягоды и спаржа, посаженные рядом, могут порадовать урожаем. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Тандем спаржи и ягод может дать непрерывный урожай".