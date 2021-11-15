Важливе відкриття

Вчені із Центру Джона Іннеса (Великобританія) змогли ідентифікувати ген, який впливає на урожайність пшениці. Завдяки їм відкрилися великі можливості для селекції високоврожайних елітних сортів пшениці.

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Зокрема, можна буде покращити дуже важливі характеристики рослин, наприклад, стійкість до посухи та хвороб.

Особливості гену

За допомогою редагування генів дослідники ідентифікували ключовий ген ZIP4 у пшениці. Він відповідає за підтримку 50% урожайності цієї культури.

Тепер ми можемо прагнути ідентифікувати варіанти гена із характеристиками високої врожайності та стійкості до зміни клімату,

– зазначив Грем Мур, професор Центру Джона Іннеса.

Під час дослідження вчені виключили ген ZIP4 5B з геному рослини, що одразу призвело до втрати урожаю на 50%. Таким чином науковцям вдалося підтвердити його ключову роль в урожайності культури.