Китайські вчені ініціювали програму Upotato Plan, яка використовує теорію та методи проектування геномів для гібридного розведення картоплі.

Буде цікаво Bosch + BASF: починає роботу спільне підприємство зі smart-землеробства

У рамках програми їм вдалося вивести гібрид картоплі, урожайність якого становила 45 тонн/гектар. Цей показник дорівнює врожайності найкращих сортів картоплі в регіоні.

Разом з тим, гібрид не потребує великих витрат на посадку. Зараз науковцям треба лише 2 грами насіння картоплі на площу 0,06 гектара. Якщо садити традиційний овоч, то на цю ділянку треба 200 кілограм насіннєвої картоплі. Це не лише скоротило витрати на посадку, а й вирішило проблему передачі насіннєвої картоплі між різними регіонами.

Вчені створили інноваційний білок з відходів. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Білок з пива та картоплі: вражаючий прорив науковців".