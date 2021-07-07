Згідно підрахунків, вже до 2050 року виробництво продовольства має зрости орієнтовно на 60%. Для цього площа сільськогосподарських угідь має зрости на 593 мільйони гектарів – це вдвічі більше, аніж площа Індії.

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Стартап MOA Foodtech, який базується в Іспанії, має на меті отримувати стійкий білок з сільськогосподарських та харчових відходів.

Дослідники стартапу створили метод, який дозволяє отримати здорову їжу з існуючих відходів.

Виробництво за допомогою штучного інтелекту дозволяє шляхом ферментації побічних та харчових відходів отримати високоцінний білок. У процесі використовують цукор, пшеницю, кукурудзу, пиво, картоплю, фрукти та те, що могло б піти на харч для тварин.

Працівники стартапу стверджують, що у порівнянні з яловичино, їх продукт потребує менше на 98% води, 99% — землі та створює на 85% менший вуглецевий слід.

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