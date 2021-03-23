Глобальний дефіцит води: невтішний прогноз-2030

Сьогодні людство не надто вдало розпоряджається водними ресурсами, що може мати жахливі наслідки. Про це йдеться у щорічній доповіді ЮНЕСКО.

Світ прикладає недостатньо зусиль до збереження водних ресурсів, і зараз гостро стоїть питання про правильну оцінку їх вартості.

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Вже сьогодні понад 2 мільярди людей не мають доступу до води. На думку ЮНЕСКО, вартість води потрібно вимірювати, виходячи не тільки з її ринкової ціни, але і з вигод, які може принести її поширення. У той же час вони визнають, що зараз немає загальновизнаної моделі, яка дозволяла б провести подібну оцінку.

Згідно з наведеними в доповіді незалежними оцінками, до 2030 року світ зіткнеться з глобальним дефіцитом води в розмірі 40%. Ситуація погіршиться і за рахунок інших глобальних проблем, зокрема, наслідків пандемії.

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