За даними ООН, у 2020 році голодували приблизно 811 мільйонів людей – 9,9% світового населення. Для порівняння: у 2019-му цей показник складав 8,4%.

Зверніть увагу! ООН проголосила 2021-й - роком овочів та фруктів

Найбільші регіони голодування

(мільйони людей)

Азія – 418

Африка – 282

Латинська Америка і Карибський басейн – 60

Страждають діти

Голод та інші негативні фактори призвели до того, що понад 149 мільйонів дітей до п’яти років мають затримку в розвитку або занадто низькі для свого віку, понад 45 мільйонів – занадто худі і майже 39 мільйонів – мали надмірну вагу.

Доступна їжа

Загалом понад 2,3 мільярда людей (або 30% світового населення) не мали протягом року доступу до достатньої кількості їжі. За 2020 рік цей показник підскочив на стільки ж, на скільки збільшився сумарно за попередні п’ять років (2015-2019).

Важливо! Продовольство і агроекологія: як впоратись з прийдешніми потрясіннями