Хто зможе отримати грант від держави

Фермери, які володіють або користуються землею площею до 120 гектарів та утримують до 100 корів або до 500 кіз або овець, можуть отримати фінансову підтримку.

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Завдяки додатковим коштам, які Мінагрополітики направило, аграрій може отримати наступну форму підтримки:

4 000 гривень – на один гектар оброблюваних угідь;

7 000 гривень – на одну корову всіх напрямів продуктивності;

2 000 гривень – на одну голову кіз або овець.

Зауважте! Про початок прийому заявок Мінагрополітики повідомить на сайті. Орієнтовно реєстрація розпочнеться в кінці червня.

При цьому, статутний капітал Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві було збільшено. Це значно зменшить ризики для банків під час кредитування та стимулюватиме співпрацю банків з малими та середніми сільгоспвиробниками.

Яка ситуація з експортом української продукції

Експорт агропродовольчої продукції у січні-червні 2023 року збільшився проти показників 2022 року за відповідний період на 16% і склав 11847 мільйонів доларів (тобто на 10221 мільйона доларів), розповів заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Микола Пугачов, передає 24 Канал.

Зауважте! Частка експорту агропродовольчої продукції в загальному експорті України за результатами І півріччя 2023 року складає 61%.